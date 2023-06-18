Росіяни обстріляли місто Білопілля з артилерії.

Російські окупанти вчергове обстріляли Білопілля, що в Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули батько з дитиною

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, ворог вдарив по місту з артилерії.

"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Білопілля загинули цивільні особи - батько і син", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уточнена інформація буде надана додатково.

"Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей,давно втративши все людське. Ворог вкотре підтвердив свої злочинні наміри – знищити наш народ" - зазначив голова ОВА Володимир Артюх.

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як відомо, росіяни щоденно обстрілюють прикордонні громади Сумщини, зокрема з мінометів, артилерії та дронів.

Зокрема, цієї ночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом було зафіксовано 59 вибухів у 6 громадах. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки.

За даними Генштабу ЗСУ, цієї доби росіяни завдали понад 40 авіаційних ударів по Україні та здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені цивільні, серед них - діти. Також пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, зруйновані та пошкоджені понад 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.

Вас також можуть зацікавити новини: