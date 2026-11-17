Найбільше постраждалих у Запоріжжі - 11 людей. А по Смілі прилетіло 8 балістичних ракет.

Окупанти вночі та вранці атакували низку обласних центрів України, внаслідок чого є поранені, зафіксовано руйнування та влучання в об'єкти інфраструктури.

Зокрема, Чернівці після ворожої атаки частково залишилися без світла, повідомив мер міста Роман Клімчук. "Внаслідок ворожої атаки частина міста залишилася без електропостачання. Постраждалих немає", - деталізував він.

Клімчук додав, що тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть, тому буде організовано автобусна заміна. За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Відео дня

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту", - зазначим мер.

Він додав, що тролейбуси наразі курсують із затримками. На маршруті №2 замість тролейбусів їздять 5 автобусів, які забезпечують перевезення пасажирів.

Наслідки в Черкаській області

Крім того, як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, вночі росіяни атакували область крилатими ракетами, внаслідок чого є влучання.

"Серед ночі рф вдарила по Смілі балістикою", - написав Табурець.

Він деталізував, що Смілу росіяни атакували 8-ма ракетами.

"Під ударом опинилася промислова інфраструктура. Також пошкоджено заклад професійної освіти та вибито вікна в житлових будинках поруч. Унаслідок двох хвиль обстрілу травмовано шестеро людей. Усіх госпіталізували. Стан постраждалих – середньої тяжкості", - повідомив він.

Голова ОВА додав, що 16–17 листопада силами та засобами ППО знешкоджено три російські БпЛА в межах області.

Наслідки в Запоріжжі

Також під ранок росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. За повідомленням голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, під атакою опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста. За останніми даними влади, поранені 11 людей.

"На жаль, загинув чоловік... Внаслідок ударів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі", - деталізував голова ОВА.

Також Семікін уточнив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість жителів Запоріжжя та області залишилася без світла.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ситуація під контролем, задіяно план реагування на аварії в електромережах", - зазначив він.

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада РФ масштабно вдарила по кількох обласних центрах, внаслідок чого були загиблі та поранені.. У Запоріжжі внаслідок удару загинув 17-річний хлопець, а в Рівному серед поранених - двоє дітей.

Також в ніч на 13 листопада росіяни били по Києву, внаслідок чого сталося влучання в будівлю лікарні. За оновленими даними, було пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук.

Вас також можуть зацікавити новини: