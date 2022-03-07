Окупанти пропонували добровольцям із Сирії від 200 до 300 доларів.

Росія вербує для війни в Україні сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах міста.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на чотирьох американських чиновників. Скільки саме сирійських найманців були завербовані, невідомо, але, як уточнює видання, деякі з них вже перебувають у Росії та готуються вступити в конфлікт.

Згідно з виданням, що базується в Дейр-ез-Зорі, Сирія, Росія пропонувала добровольцям з країни від 200 до 300 доларів, щоб поїхати в Україну. Сирійські бойовики провели майже десятиліття, воюючи в міських умовах, тоді як російські сили, в основному військові, не мають цього набору навичок, - сказала експерт WSJ Дженніфер Кафарелла, науковий співробітник Інституту вивчення війни у Вашингтоні.

Як повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

Вас також можуть зацікавити новини: