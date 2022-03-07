Загарбники використали 95% накопиченої на кордонах потужності.

Російська Федерація з початку війни випустила по Україні 600 ракет. Крім того, загарбники використали 95% накопиченої на кордонах потужності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони США.

Пентагон спостерігає за боями в Херсоні та Миколаєві. Водночас російські війська все ще намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Однак потужний опір українців значно уповільнив наступ росіян.

На півночі від Києва РФ зосередила масивний конвой, який охоплює близько 64 кілометрів дороги. Колона вже кілька днів залишається практично на місці. Проте невідомо, наскільки вона віддалена від Києва. Наприкінці минулого тижня зазначалося, що конвой стоїть приблизно 25 кілометрів від центру Києва.

У США зазначають, що як українці, так і росіяни зберігають переважну більшість своєї повітряної бойової потужності, тому жодна зі сторін не має переваги в небі.

"Ми вважаємо, що український народ у більшій частині країни все ще має засоби комунікації, доступ до Інтернету та ЗМІ", – додав чиновник.

Водночас чиновник не підтвердив інформацію про висадку десанту поблизу Одеси. США не вважають її неминучою.

Також чиновник не зміг підтвердити повідомлення про те, що росіяни мобілізують резервістів.

Раніше повідомлялося, що за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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