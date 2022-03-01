Росія контролює деякі райони "більше, ніж інші", хоча перевага у повітрі за Україною.

Російські загарбники випустили по містах України понад 400 ракет з початку війни.

Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Пентагону.

За словами чиновника, в українців є ще достатньо систем протиракетної оборони, які залишаються "дієздатними, непошкодженими і задіяними".

Також співрозмовник сказав, що Росія контролює деякі райони "більше, ніж інші", хоча перевага у повітрі за Україною.

Опір російським загарбникам триває вже шосту добу. За цей час Збройні сили України знищили вже майже 6 тисяч солдатів РФ й сотні одиниць важкої техніки. При цьому в Росії ці дані досі не підтверджують.

28 лютого відбулися переговори між українською та російською сторонами щодо припинення війни в Україні. Наступні переговори за деякою інформацією заплановані на 2 березня.

Путін вимагає від України позаблоковості, "денацифікації" та "демілітаризації", а також визнання Києвом законності окупації Росією Криму в 2014 році.

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