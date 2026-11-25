За оцінками OSINT-дослідників, за три місяці Росія могла випустити по Україні 331 балістичну та гіперзвукову ракету, з яких українська ППО перехопила лише 26.

Упродовж вересня, жовтня та листопада українська протиповітряна оборона перехопила лише 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Водночас Росія за цей період могла запустити по Україні 331 таку ракету. Отже, близько 92% цілей не вдалося збити. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на проаналізовані дані Повітряних сил ЗСУ.

За три місяці українські військові знищили 26 російських балістичних і гіперзвукових ракет. Зокрема, у вересні перехопили вісім таких цілей, у жовтні – 11, а в листопаді – сім.

Водночас Повітряні сили ЗСУ не повідомляють загальну кількість балістичних і гіперзвукових ракет, які Росія випустила по Україні за цей період.

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Дослідницька група OSINT Frontline Data Lab підрахувала, що протягом 83 днів російські війська, ймовірно, запустили 248 балістичних і 83 гіперзвукові ракети. Загалом ідеться про 331 ціль.

Таким чином, українська ППО змогла перехопити приблизно 8% від загальної кількості таких ракет, тоді як близько 92% не вдалося знищити.

Україна стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для Patriot

На тлі посилення російських ударів Україна має нестачу ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон затримує постачання близько 60 таких ракет, зокрема тих, які вже оплатили європейські партнери.

Оскільки ракети Patriot виробляють у США, Вашингтон має погоджувати їхній експорт і реекспорт, зокрема з європейських арсеналів. Серед затриманих поставок є ракети PAC-3 – один із найефективніших засобів захисту України від російської балістики.

Чотири партії ракет PAC-3 досі не погодили до відправлення

За наявною інформацією, вісім ракет PAC-3 мали передати Україні у вересні, ще десять – у жовтні, десять – у листопаді та 12 – у грудні.

Однак жодну із цих чотирьох партій досі не схвалили до відправлення.

Через нестачу перехоплювачів можливості української ППО протидіяти балістичним ударам залишаються обмеженими. Як зазначає видання, порожні пускові установки Patriot означають, що майже кожна російська балістична ракета може досягти цілі в Україні.

Patriot для України - останні новини

Нагадаємо, минулого місяця США схвалили продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 загальною вартістю близько 2,1 млрд доларів.

Втім, західні ЗМІ пишуть, що міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, хоча Вашингтон уже погодив їхнє постачання. Частина боєприпасів зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва.

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