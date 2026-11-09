Росія вдарила по складу з харчовими продуктами в Одесі: є загиблі та поранені

Внаслідок удару виникла пожежа, відкрито кримінальне провадження.

Російські військові атакували в Одесі складське приміщення, де зберігалися харчові продукти - за попередніми даними, загинуло троє людей, ще одна жінка перебуває у важкому стані. Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба сказала УНІАН, що 9 листопада російські військові завдали дронового удару по складському приміщенню.

"Загинули троє - жінка - 35 років, жінка - 36 років та 47-річний чоловік. Постраждала жінка, якій 37 років – постраждала у важкому стані, вона отримала осколкове поранення", - сказала Верба.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, додала речниця.

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Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, вранці ворог атакував Одесу, постраждала інфраструктура. Посадовець заявив, що деталі уточнюються.

Згодом він заявив, що вже відомо про загиблих.

"Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", - наголосив Лисак.

Посадовець додав, що їй медики надають усю необхідну допомогу людині, що отримала поранення.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, уточнив, що російського удару зазнало складське приміщення, де зберігалися харчові продукти – внаслідок удару виникла пожежа.

На місці працюють усі відповідні служби, наслідки атаки уточнюються.

Атаки на Одесу - останні новини

Як писав УНІАН, росіяни пізно ввечері 7 листопада завдали по Одесі дронового удару - загинула людина, постраждала інфраструктура. Місцеві Telegram-канали повідомили, що пошкоджень нібито зазнала "Нова пошта". В той же день, кількома годинами раніше, РФ атакувала Одеську область - пошкоджено приватні домоволодіння.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, зокрема, на півночі регіону ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок – руйнування були значні. Крім того, за даними регіонального управління ДСНС, в Одесі внаслідок влучання виникло часткове руйнування житлового будинку з послідуючим загорянням, також вибуховою хвилею вибило поруч скління у 4-х поверховій офісній будівлі.

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