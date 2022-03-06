Ворог втрачає десятки одиниць техніки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що ситуація на позиціях контрольована, на визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ситуація на позиціях контрольована. Так, в нас теж є втрати. Але кожне ім'я, кожен наш Герой не буде забутим. Так як і не буде забутий кожен вбивця... На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає", - зазначив Резніков.

Тим самим, додав він, ворог поповнює наш "парк" техніки.

"Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско. Але цей час вже близько. Невдоволення і деморалізація серед окупаційних військ посилюється. До них приходить прозріння, як і до деяких російських олігархів. Все більше випадків небажання воювати", - зауважив міністр.

Раніше повідомлялося, що за 10 днів війни в Україні загинули понад 11 тисяч окупантів. Українські захисники та захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

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