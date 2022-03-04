Через це Україна й не отримувала значну військову допомогу у перші три дні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявили, шо росіяни думали, що їхня операція в Україні буде дуже короткою, так вважали й західні партнери України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції у Львові.

"РФ, коли планувала операцію примусу до миру в Україні, думала, що ця операція буде дуже короткою. І що вона отримає якісь наслідки цього, але вони будуть достатньо комфортними", - зазначив Подоляк.

Однак, за його словами, наразі росіяни отримали затяжну битву навколо багатьох міст України.

"Ми бачимо, що це вже гуманітарна кастрофа у центрі Європи. Безумовно, пакет санкцій, які сьогодні наші західні партнери накладають на РФ, створюють для неї дуже тяжкі наслідки, які ще будуть працювати і рік, і два, і три. Навіть, якщо їх сьогодні відмінити, то це все вже зруйнувало їм економіку", - наголосив він.

Радник керівника ОП вважає, що є зрозумілим те, що окупанти "хочуть вийти на якесь рішення".

"І, зрозуміло, що це рішення має бути в інтересах вже й України. Бо вони, коли заходили у переговорний процес, це була одна позиція, а сьогодні це, з урахування того, як воює Україна - так, як ніхто не очікував... Вони думали, що нас там не буде вже за перші три дні", - сказав він.

За словами Арахамії, цього не очікували й західні партнери, і саме через це Україна не отримувала допомогу у перші дні.

"Бо всі думали, що операція буде здійснена за три дні і буде російський прапор на Верховною Радою і Офісом президента", - розповів він.

Вас також можуть зацікавити новини: