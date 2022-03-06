Президент Зеленський підкреслює, що Україна поводиться з полоненими в рамках Женевської конвенції.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що заговорили взяті в полон російські військовослужбовці - вони готували це вторгнення завідомо з порушенням правил війни.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні.

"Заговорили російські військові, яких взяли у полон наші захисники. Сотні, сотні полонених. Серед них і пілоти літаків, які бомбили наші міста. Наших мирних людей. Ми почули їхні свідчення. Ми побачили документи. Мапи. Плани. Не вчорашнього дня. Це не імпровізація, це війна. Вони готували це вторгнення саме так - жорстоко, цинічно. Завідомо з порушенням правил війни", - наголосив президент.

Тому, додав Зеленський, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь та багато-багато інших українських міст-героїв побачили чисте зло та звірство.

"Так було заплановано. Але це не вб'є нашу людяність, не вб'є нас. Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії. Або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети, йдуть колони техніки, летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст. Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, міста на півдні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська рф увірвалася на територію України. Пізніше українська Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану.

Ворог атакував військові об'єкти, а потім використовував різне озброєння і авіацію проти мирних населених пунктів.