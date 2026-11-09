Окупанти обманюють Путіна ШІ-роликами 'перемог' на фронті, - FT

Російські військові публікують відео з неприродними зображеннями солдатів і прапорів, аби переконати командування в успіхах на фронті.

Російські військові почали використовувати штучний інтелект для створення підроблених відео, які мають демонструвати нібито успішне просування армії РФ на фронті. Такі матеріали поширюють навіть Міністерство оборони Росії та державні ЗМІ. Фальшиві кадри допомагають Кремлю створювати ілюзію неминучої перемоги, а російське командування може вводити в оману навіть Володимира Путіна, пише Financial Times.

У середині жовтня російські військові командири доповіли Путіну про нібито захоплення Добропілля. Після цього Міністерство оборони РФ оприлюднило відео з руїнами міста, на якому російські солдати розмахують прапорами серед пошкоджених будівель.

Однак один із фрагментів, імовірно, був змінений за допомогою штучного інтелекту. На ньому військовий махає російським прапором із вікна будівлі, але під час руху триколор різко змінює орієнтацію.

Відео дня

Керівник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв зазначив, що таку аномалію неможливо пояснити стисненням відео або особливостями камери. За його словами, фрагмент безперечно зазнав маніпуляцій.

Водночас українські військові продовжували утримувати позиції в Добропіллі навіть через майже три тижні після заяви Путіна про захоплення міста.

Десятки відео, створених або змінених за допомогою ШІ

Інститут вивчення війни (ISW) виявив 35 відеороликів, опублікованих російськими військовими підрозділами та провійськовими блогерами, які, ймовірно, створили або відредагували за допомогою штучного інтелекту.

На деяких записах помітні неприродні пропорції тіл солдатів, а люди та прапори раптово зникають серед дерев.

Керівник групи геопросторової розвідки ISW Деніел Мілі вважає, що такі матеріали є частиною ширшої кампанії когнітивної війни. Її мета – переконати аудиторію в неминучості російської перемоги та створити враження, що українська оборона руйнується, а Захід має погодитися на капітуляцію.

Водночас аналітик припускає, що відео створюють окремі військові підрозділи та пов'язані з ними блогери, а не централізована структура.

Російські військові використовують ШІ, щоб приховувати невдачі на фронті

Одним із прикладів став відеоролик, опублікований 27 липня військовим блогером Divgen. На ньому солдат розмахує прапором поблизу села Білий Колодязь на Харківщині. Однак фігура військового має неприродно великі пропорції, а згодом він узагалі зникає з кадру.

За інформацією військового блогу "Северный канал", підрозділ, якому приписували захоплення населеного пункту, – 127-й мотострілецький полк – на той момент уже перевіряло командування дивізії через незадовільні результати бойових дій.

3 серпня російське Міноборони оголосило про "звільнення" Білого Колодязя. Водночас українська сторона заявляла, що російські військові перебувають за 10 кілометрів від населеного пункту.

Командири вигадують перемоги, щоб догодити Путіну

За словами співрозмовників, знайомих із російським президентом, прагнення Путіна здобути перемогу у війні спонукає командирів перебільшувати результати бойових дій і доповідати про неіснуючі успіхи.

Один зі співрозмовників пояснив, що інформація про нібито захоплення населених пунктів проходить через цілий ланцюг командування – від полковників і генералів до Генерального штабу та головнокомандувача. Однак за час передавання доповіді російські військові можуть уже залишити позиції.

У результаті накази віддають на основі застарілої інформації, що призводить до додаткових втрат.

Путін заявляє про захоплення 6500 кв. км

Розрив між російськими заявами та реальною ситуацією на фронті продовжує зростати. Старша наукова співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот зазначила, що Кремль не відчуває внутрішнього тиску, який змушував би його повідомляти правдиві дані або виправляти перебільшені заяви.

Зокрема, під час телевізійного брифінгу 16 жовтня Путін заявив, що від початку року російська армія захопила 6500 кв. км території.

Однак незалежні аналітики оцінили територіальні здобутки Росії за цей період значно скромніше – навіть за найоптимістичнішими для Москви підрахунками, вони не перевищують 1500 кв. км.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Україна спростувала заяви про захоплення Добропілля та звинуватила російського командувача в тому, що він вводить Путіна в оману.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив: "Росія – це велика машина; вона просто продовжує невпинно просуватися вперед".

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