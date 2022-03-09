Сьогодні бої точилися і продовжують іти на всіх напрямках поблизу Маріуполя, відтак місцева влада шукає шляхи доставки гуманітарних вантажів.

Росіяни обстрілюють гуманітарні колони на погоджених ними маршрутах.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що наразі всі бачать ціну домовленостей з РФ.

Зокрема, Кириленко наголосив, що авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі був здійснений у режим тиші, який російська сторона погодила.

Він також розповів про обстріли на гуманітарних маршрутах.

"Ми проїхали 40 кілометрів, зупиняємося, ведеться бій. І бій, як не дивно, кожен раз проходить по маршруту, який ми погоджуємо з ними. Сьогодні бої точилися і продовжують іти на всіх напрямках поблизу Маріуполя і, у тому числі за погодженим з РФ маршрутом", - пояснив голова ОВА.

За його словами, наразі влада шукає шляхи доставки гуманітарних вантажів до Маріуполя.

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