Росіяни обстрілюють гуманітарні колони на погоджених ними маршрутах.
Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Він зазначив, що наразі всі бачать ціну домовленостей з РФ.
Зокрема, Кириленко наголосив, що авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі був здійснений у режим тиші, який російська сторона погодила.
Він також розповів про обстріли на гуманітарних маршрутах.
"Ми проїхали 40 кілометрів, зупиняємося, ведеться бій. І бій, як не дивно, кожен раз проходить по маршруту, який ми погоджуємо з ними. Сьогодні бої точилися і продовжують іти на всіх напрямках поблизу Маріуполя і, у тому числі за погодженим з РФ маршрутом", - пояснив голова ОВА.
За його словами, наразі влада шукає шляхи доставки гуманітарних вантажів до Маріуполя.