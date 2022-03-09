Павло Кириленко / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Росіяни обстрілюють гуманітарні колони на погоджених ними маршрутах.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що наразі всі бачать ціну домовленостей з РФ.

Зокрема, Кириленко наголосив, що авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі був здійснений у режим тиші, який російська сторона погодила.

Він також розповів про обстріли на гуманітарних маршрутах.

"Ми проїхали 40 кілометрів, зупиняємося, ведеться бій. І бій, як не дивно, кожен раз проходить по маршруту, який ми погоджуємо з ними. Сьогодні бої точилися і продовжують іти на всіх напрямках поблизу Маріуполя і, у тому числі за погодженим з РФ маршрутом", - пояснив голова ОВА.

За його словами, наразі влада шукає шляхи доставки гуманітарних вантажів до Маріуполя.

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