Вважає, що окупанти не знають що таке військова честь.

Колишній гравець "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля різко відреагував на відеоролик, на якому російський пілот скидає ракету на українські території:

"А ось і відео, в якому майбутній перегній, скидає ракету, яка полетить на українську землю. Все це, він супроводжує словами: "З добрим ранком, Зеленський".

Розумієте всю суть цього гнилого народу? Цих виродків? Вони спрямовують ракети на мирні міста. Їх ракети нищать житлові будинки.. помирають люди, цивільні… А вони бажають доброго ранку нашому президенту", - написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Відео дня

До свого посту Роман наприкінці висловився про відсутність військової честі у росіян:

"Вони не чули, що таке військова честь. Вони – перегній для нашої землі. Вони не люди", - додав Зозуля.

Роман Зозуля і допомога Україні

На початку повномасштабного вторгнення Зозуля назвав ім’я футболістів, котрі активно допомагали українській армії, а також розповів про свій внесок для ЗСУ.

У вересні Зозуля організував збір на "футбольний байрактар", до якого залучав українську і світову футбольну спільноти.

У 2022-му році Роман взяв паузу у своїй кар’єрі через війну в Україні, однак 8 грудня приєднався до іспанського клубу третього дивізіону "Райо Махадаонда".

Вас також можуть зацікавити новини: