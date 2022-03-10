Росіяни намагаються зробити "гарну міну за поганої гри", зазначив радник очільника ОП.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що поведінка росіян на перемовинах залежить від успіхів їхніх військ на полі бою, вони стали "скромнішими й тихішими".

Про це він заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами Арестовича, російські військові брешуть своєму політичному керівництву та не доповідають про реальні втрати.

"Вони намагаються зробити "гарну міну за поганої гри", але, за нашими даними, загинуло вже 6 російських генералів. Але інформація просочується. І коли вони з'ясують, тому що відомства російські сваряться між собою, ФСБ підставляє армію, армія - ФСБ..., то вони стануть скромнішими на цих перемовинах дуже сильно", - зазначив він.

Радник керівника ОПУ додав, що на перемовинах діє правило: "Вимагай більшого, щоб отримати хоч щось".

"Давайте порівняємо їхні вимоги на другий день кампанії, коли вони самі запропонували перемовини, і вимоги тепер. Кудись поділася майже половина вимог, які вони висували. Зараз вони скромні, тихі і будуть ще скромніші й тихіші за тиждень боїв на полі бою, коли Збройні сили України змішають їх з землею майже остаточно. Як у нас успіхи на полі бою, так вони скромнішають на перемовинах. Залежність дуже чітка. Ситуація буде вирішена не на перемовинах, а на полі бою", - підкреслив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, в Туреччині відбуваються перемовини міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.

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