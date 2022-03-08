Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого.

На всіх тимчасово захоплених територіях росіяни розставляють бойову техніку у приватних дворах через страх бути вибитими українською армією.

Про це в ефірі українського телебачення заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Він звернув увагу, що росіяни вдаються до цієї підступної тактики, зокрема, на Київщині й Сумщині. Таку практику використання "живого щита" Денисенко назвав цинічною.

"За нашими всіма даними, на усіх окупованих територіях, де концентруються російські війська… Київщині. Починаючи від Гостомеля, Димер, Сумщина… Це Тростянець той самий. В усіх дворах будинків знаходиться російська техніка. Вони стоять спеціально у дворах, щоб ми не мали можливості зараз їх вибити з територій. Тому що вони розуміють, що ми не будемо стріляти по мирних будинках, по людях. І в цьому весь цинізм ситуації", - сказав він.

Радник міністра вкотре наголосив, що російська армія ховається за людьми: "Наша велика проблема, чому ми не можемо багато речей зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків. І вони прикриваються людьми, як живим щитом".

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Путін, намагаючись виправдати агресію, заявляв, що розпочинає "військову операцію" з "денацифікації" і "демілітаризації" України.

За 11 діб бойових дій Збройні сили України знищили понад 11 тисяч російських загарбників і сотні одиниць ворожої військової техніки.

Через провал у боях з ЗСУ росіяни перейшли до терору цивільних, щоденно бомбардуючи житлові райони і вбиваючи мирних мешканців.

Крім того, російська армія блокує "зелені коридори" для евакуації людей, провокуючи гуманітарну кризу у тимчасово захоплених населених пунктах.

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