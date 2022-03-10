Червоний Хрест та структури ООН часто є бездіяльними.

Росіяни порушують домовленості щодо гуманітарних коридорів - обшукують людей, стріляють над головою, є насилля.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зазначила, що Росія систематично порушує взяті на себе зобов'язання.

"Ми повідомляємо Червоний хрест - через буквально 20-30 хвилин після відкриття коридорів Росія починає домовленості порушувати: обшукують людей, стріляють над головою, щоб залякати, є насилля, є все, що підпадає під дію міжнародного права, і все вказує на те, що це підпадатиме під воєнні злочини над цивільними людьми", - сказала вона.

Верещук зазначає, що зусилля Міжнародного Червоного Хреста є "недостатні, якщо сказати м'яко".

Вона повідомила, що є домовленість про заміну представника Червоного Хреста в Україні - приїде представник, який має досвід роботи в Сирії і знає, як треба допомагати на практиці. При цьому вона висловила сподівання, що робота покращиться.

Також Верещук зазначила, що структури ООН "теж почасти бездіяльні, крім засуджуючих заяв, жодних дієвих інструментів немає".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні буде відкрито декілька гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів. Зокрема, в Сумській області гуманітарні коридори будуть відкриті за трьома напрямками.

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