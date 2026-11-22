Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.

Під Києвом в селищі Димер внаслідок удару російського дрона пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Є поранені, під завалами перебувають люди.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. "Виникла пожежа та зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Рятувальники проводять евакуацію мешканців", - написав він.

Крім цього, внаслідок атаки також пошкоджено приміщення магазину.

"Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється", - деталізував він.

Як додали у ДСНС, під завалами зруйнованого житлового будинку можуть перебувати 7 людей.

"Унаслідок ранкової атаки зруйновано будинок із першого по п’ятий поверх. Рятувальники евакуювали 9 людей, серед них 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована", - додали в ДСНС.

Удари Росії по Київській області

Росія регулярно атакує Київську область ударними безпілотниками та ракетами. Під російськими ударами опиняються житлові будинки, складські й логістичні об’єкти, а також енергетична інфраструктура. Атаки супроводжуються пожежами, руйнуваннями та жертвами серед цивільного населення.

Останніми місяцями російські обстріли Київщини призводили до загибелі й поранення людей, пошкодження приватних будинків та промислових об’єктів.

Так, 7 листопада під час комбінованої атаки росіяни застосували 36 балістичних ракет, причому всі – по Києву та області. Головною ціллю були об'єкти енергетики.

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