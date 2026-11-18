На місці горять торгівельні павільйони.

Російські окупанти завдали удару дронами по ринку у місті Златопіль Лозовського району Харківської області, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 людей.

Про це повідомив Харківської обласної військової адмінстрвції Олег Синєгубов. За його даними, черед поранених є 11-річний хлопчик.

"Медики надають необхідну допомогу", - зазначив він.

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За словами очільника ОВА, на місці горять торгівельні павільйони, екстрені служби працюють у посиленому режимі.

В ДСНС повіломили, що один із БпЛА влучив по території місцевого ринку. Унаслідок атаки виникла пожежа в торговельних павільйонах на площі 500 кв. м. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти, магазини, житлові будинки, виробничі приміщення та легкові автомобілі.

Удари ворога по Харкову та області – інші новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 3 листопада росіяни завдали комбінованого удару по Харкову. Одна з російських ракет влучила в лікарню, внаслідок чого 73 особи отримали поранення.

У результаті влучання в медичний заклад Немишлянського району пошкоджено понад 1000 вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівок. Було зафіксовано ворожий удар у перехід між корпусами одного з медичних закладів. 226 пацієнтів евакуювали до інших медичних закладів.

Внаслідок обстрілів обʼєктів інфраструктури міста Харкова та Харківської області, які забезпечують життєдіяльність, в місті було частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.

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