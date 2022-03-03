Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню.

Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів. Тож частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України.

Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

У СБУ нагадують, що для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр. До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

Триває восьма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Окупаційні війська цієї ночі знову вдалися до тактики обстрілів житлових кварталів великих міст.

В Чорному морі групи ворожого флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків. В акваторії спостерігається рух десантного загону з чотирьох великих десантних кораблів та трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

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