Внаслідок атаки російських окупантів загинули п’ятеро осіб, ще одна особа поранена.

Російські окупанти з кулеметів обстріляли блокпост на Київщині, внаслідок чого загинули п'ятеро цивільних.

Як повідомляє поліція Київщини, обстріл блокпосту на Фастівщині стався ввечері 5 березня.

"Окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно розстріл вели з кулемету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки загинули п’ятеро осіб, ще одна особа поранена.

"Поліцейські закликають громадян не наражати себе на небезпеку, натомість вступати в лави територіальної оборони", - наголосили правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти під час евакуації мирного населення з Ірпеня Київської області з мінометів обстріляли міст, де зібрався величезний натовп. У результаті обстрілу загинуло двоє дітей.

Попри обстріли та захоплення міста ворогом, із зони бойових дій вивезли 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений.

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