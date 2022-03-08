Водночас, за її словами, досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха.

Станом на сьогодні з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинула 41 дитина, 76 дітей отримали поранення.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"Правоохоронцями Дніпропетровщини з Харкова евакуйовано ще 300 людей. Серед врятованих - матір з трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл російської артилерії. За результатами обстрілу від ударної хвилі постраждав один з її малюків. Також під час розмови з поліцейськими жінка повідомила, що на їх очах загинула сусідська дитина. У м. Дергачі Харківській області під час обстрілу російської армії було завдано ударів по Дергачівському ліцею № 3 і житловим кварталам міста. Мінімум троє загиблих та 15 поранених, в тому числі 4-річна дитина", - зазначила вона.

Також, за словами омбудсмена, сьогодні зранку стало відомо ще про 4 поранених цивільних у Донецькій області, у тому числі постраждав 14-річний хлопець.

"Досі неможливо встановити кількість убитих та поранених у містах Маріуполь та Волноваха. Ці міста залишаються заблокованими російськими окупаційними військами. Вкотре окупантом обстріляно мирне населення м. Миколаєва. Цього разу окупанти накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка у південній частині міста: пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, забороненими Женевською конвенцією 1949 року для використання у всьому світі. Російським ворогом за ці дні у м. Харкові атаковано близько 30 загальноосвітніх шкіл, 27 дитячих садків, 5 закладів вищої освіти, дитячі інтернати", - повідомила Денісова.

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