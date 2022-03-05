Ворог обстріляв інфраструктурні об'єкти.

Російська авіація сьогодні вранці завдала точкових ударів по місту Суми.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 06:00 Суми обстріляли з важкої артилерії, а звуки від потужних вибухів було чути по всьому місту.

Згодом про загрозу авіаобстрілу містян сповістили о 07:07 ранку, а вже за 15-20 хвилин над містом з'явився ворожий літак, який наніс авіаудари в кількох районах обласного центру.

Повторний авіаобстріл стався після 09:00, а о 10:26 знову надійшов тривожний сигнал про небезпеку.

"Із самого ранку на околицях міста почали підриватися снаряди. Потім російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурних об'єктах. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл", - написав у своєму Telegram-каналі керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією, також сьогодні постраждав від авіаударів російської авіації Сумський район, зокрема, місто Лебедин.

"Нагадаю, вже другу добу Лебедин без електроенергії через авіаобстріли ворога", - уточнив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, увечері 3 березня російська авіація здійснила бомбардування міста Суми, внаслідок чого пошкодження отримала електропідстанція. У місті протягом деякого часу було відсутнє електро- і водопостачання.