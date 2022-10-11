5-річний син лікарки залишився сиротою, його батько загинув півроку тому.

Під час масованої атаки вдень 10 жовтня у Києві загинула лікарка-онкогематолог лікарні "Охматдит" Оксана Леонтьєва. Її маленький син залишився сиротою.

Про це у Facebook повідомили колеги загиблої.

"Ти назавжди в нашому сердці, хоча сьогодні нам вирвала з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей!" - написали вони. Відео дня

Лікар Володимир Ковальчук у своєму Facebook розповів, що 5-річний син загиблої залишився сиротою, його батько загинув півроку тому.

"Величезне горе. Від російської ракети загинула лікар, дитячий онкогематолог "Охматдиту". 5-річний син залишився сиротою, його батько загинув півроку тому", - написав він.

Масований ракетний удар по Україні 10 жовтня

10 жовтня російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Було атаковано й центр Києва.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Внаслідок вчорашньої масованої ракетної атаки українських міст загинуло вже 19 осіб, ще 105 отримали поранення.

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