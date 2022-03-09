Наразі триває облаштування приміщень ізолятора для росгвардійців.

Окупанти захопили слідчий ізолятор у захопленому Херсоні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові. Наразі триває облаштування його приміщень для потреб підрозділів росгвардії, які прибули до міста напередодні", - сповістила вона.

Крім цього, захоплене СІЗО можуть використовувати для поміщення затриманих громадян України.

"У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештовано понад 400 громадян України за супротив владі загарбників", - додала омбудсмен.

Денісова наголосила, що дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Вона також закликала міжнародну спільноту врахувати ці факти при запровадженні додаткових санкцій відносно держави-терориста РФ.

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