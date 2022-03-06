Їх спіймали на гарячому.

Радник глави МВС України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, на якому видно, як російські військові грабують сільський магазин.

"Велика російська визвольна армія" звільняє сільмаг від продуктів. Або просто займається мародерством. Вірю і сподіваюся, що завтра до вечора, всі окупанти, хто на відео будуть перетворені в добрива нашими Героями", - підписав ролик Геращенко.

Нагадаємо, раніше мер Херсона присоромив городян за масове мародерство під час війни.

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