Російські окупанти де-факто контролюють місто Енергодар Запорізької області.
Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.
"І по суті російські військові зараз знаходяться в місті Енергодар", - сказав він.
За його словами, "Енергоатом" продовжує операційне управління Запорізькою атомною станцією.
Як повідомили у Держатомрегулювання, в Енергодарі немає опалення та гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси під час боїв захисників Запорізької АЕС із російськими окупантами. "Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладнені через множинні пошкодження теплотраси", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС після важких боїв та обстрілів промислового майданчика 4 березня була захоплена військовими силами Російської Федерації.