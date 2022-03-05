У місті немає опалення та гарячої води.

Російські окупанти де-факто контролюють місто Енергодар Запорізької області.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"І по суті російські військові зараз знаходяться в місті Енергодар", - сказав він.

За його словами, "Енергоатом" продовжує операційне управління Запорізькою атомною станцією.

Як повідомили у Держатомрегулювання, в Енергодарі немає опалення та гарячої води у зв'язку з пошкодженням теплотраси під час боїв захисників Запорізької АЕС із російськими окупантами. "Тривають ремонтні роботи. Роботи ускладнені через множинні пошкодження теплотраси", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС після важких боїв та обстрілів промислового майданчика 4 березня була захоплена військовими силами Російської Федерації.

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