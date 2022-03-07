За словами аналітиків, використання терору для підкорення воюючих груп населення є відпрацьованою тактикою.

Російська влада доручила ФСБ забезпечити підтримання політичного порядку в захоплених українських містах.

Про це пише Financial Times із посиланням на представників європейської розвідки.

"Російські чиновники розглядають агресивні заходи для придушення ймовірних протестів і опору, [включаючи] насильницький контроль над натовпом, репресивне затримання організаторів протестів і, можливо, публічні страти, щоб стримати спротив українців", – сказав європейський чиновник.

За словами аналітиків, використання терору для підкорення воюючих груп населення є відпрацьованою тактикою. Це недорого, що є потенційно важливим фактором для Кремля, оскільки західні санкції шкодять економіці, а фінансові витрати на війну зростають.

Також така тактика вимагає залучення меншої кількості військ. Для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1000 людей, згідно з дослідженням Військового коледжу армії США, у 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військових на 1000 жителів. В Україні це означатиме присутність понад 6 мільйонів російських солдатів.

"Спокуса в Москві вдатися до терору на безмежних просторах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас не вистачає чоловіків", – сказав Серджіо Харамілло, старший радник Європейського інституту миру в Брюсселі та колишній співробітник міністерства оборони Колумбії, який розробив мирний процес у країні.

"У Колумбії воєнізовані збройні формування використовували серію жорстоких вбивств, щоб зламати волю місцевих жителів. Якби щось подібне сталося в Україні, що б зробив Захід?", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у недавньому опитуванні 82% українців заявили, що впевнені у своїй здатності відбити наступ Росії. У неділю президент Володимир Зеленський закликав українців "вигнати росіян".

Нагадаємо, у лютому Вашингтон стверджував у листі, надісланому до ООН, що США мають "достовірну інформацію" про те, що російські сили "імовірно використовуватимуть смертельні заходи для розгону мирних протестів або іншим чином будуть протидіяти мирним спробам передбачуваного опору".

У листі також стверджується, що Росія ідентифікувала українців, які "будуть вбиті або відправлені в табори після військової окупації". Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що твердження в листі "були абсолютним слухом, брехнею... абсолютна фантастика. Такого списку немає. Це підробка".

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