Ніхто з цивільного населення та особового складу поліції не постраждав.

Російські окупанти нанесли авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі на Харківщині.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

"Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з інтенсивними обстрілами з боку російської армії, українська влада робить все можливе, щоб убезпечити мирне населення. Для цього проводиться евакуація з тих міст, де ситуація найбільш напружена. 10 березня організували шість гуманітарних коридорів

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