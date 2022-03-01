Російські війська обстріляли Чернігів з "Градів".
Про це повідомляє Чернігівська облдержадміністрація.
"Окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок. Наразі там працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.
В ОДА просять людей не заважати роботі рятувальників та не чіпати снаряди.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок авіаудару у Харкові частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок.
"Близько 13:20 внаслідок авіаудару у Харкові по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки.