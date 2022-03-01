Окупанти обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру.

Російські війська обстріляли Чернігів з "Градів".

Про це повідомляє Чернігівська облдержадміністрація.

"Окупанти з "Градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок. Наразі там працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

В ОДА просять людей не заважати роботі рятувальників та не чіпати снаряди.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок авіаудару у Харкові частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок.

"Близько 13:20 внаслідок авіаудару у Харкові по проспекту Новобаварський, 5 частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок з послідуючим горінням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість жертв та постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки.

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