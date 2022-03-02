Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Російські окупанти обстріляли Попаснянський вагоноремонтний завод на Луганщині.

Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його словами, станом на 13:00 під активними обстрілами околиці Сєвєродонецька, Попасна та Лисичанськ.

"Влучили у Попаснянський вагоноремонтний завод Також під обстрілами Лисичанськ. Під вогонь окупантів потрапив магазин "Городок". У Лисичанську: на кварталі 50-років Перемоги пряме попадання на дитячому майданчику", - повідомив Сергій Гайдай.

Голова ОДА наголосив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

"О 9:30 у Лисичанську на вулиці Московська, 42 пряме попадання в житловий будинок. По вул. Сосюри, 360 у Лисичанську снаряд влучив між будинками, але не розірвався.. Продовжуються обстріли поблизу Сєвєродонецька, Лисичанська, населених пунктів Золоте-2 та Золоте-4", - додав він.