Авіація скинула снаряди на житлові будинки.

Сьогодні вранці, 28 лютого, російські окупанти обстріляли селище Сартана в Донецькій області. Ворожа авіація скинула бомби на житлові будинки. Кількість постраждалих поки уточнюється.

Мер Маріуполя дав наступний коментар щодо ситуації в селищі: "Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російськими окупантами мирного населення грецького селища Сартана. Росія цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми цього ніколи не пробачимо і не забудемо".

Минулої ночі агресор також намагався прорвати оборону Києва. Колони ворожих військ неодноразово штурмували околиці столиці, але ЗСУ відбили всі їхні атаки.

Війна Російської Федерації проти України:

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу України, темпи наступу армії агресора знизилися.

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