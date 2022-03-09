Його транспортують в порт окупованого Севастополя.

Російські окупанти по-піратськи захопили українське рятувальне судно "Сапфір".

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що захоплене російськими окупантами цивільне рятувальне судно "Сапфір" зараз транспортують в порт окупованого Севастополя. Про це повідомив капітан "Сапфіру", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України. "Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". На судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування", - йдеться в повідомленні.

Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

"Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - йшлося у зверненні.

За даними Міноборони, цивільне рятувальне судно "Сапфір" знаходиться на балансі морської пошуково-рятувальної служби України і призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів, які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим. На момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

"Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства", - зазначили у Міноборони.