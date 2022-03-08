Морально-психологічний стан противника низький, він деморалізований і на окремих напрямках вдається до дезертирства.

Завершується дванадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Наразі противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів, зосереджуючи основні зусилля на виконанні наступних завдань: забезпечення сухопутного коридору між тимчасово окупованим Крим та континентальною частиною Російської Федерації; взяття під повний контроль міста Маріуполя; оточення з подальшим захопленням міста Києва, а також виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

"На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій ЗС РФ та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округа проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на Суми", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку противник силами 1-ї танкової армії ЗС РФ (до 12 БТГр), 20 загальновійськової армії ЗС РФ (до 8 БТГр), 6 загальновійськової армії (до 2 БТГр) Західного військового округу, 14 армійського корпусу ЗС РФ (до 2 БТГр) основні зусилля зосереджує на напрямках Канів, Новомосковськ. Зупинений та намагається відновити наступ на Сєверодонецьк силами 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Здійснює перегрупування та підготовку до штурму міста Суми.

"При спробі оволодіти н.п. Ізюм противник зазнав втрат та відійшов. Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру. На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК та 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії продовжує наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - мовиться у дописі.

Також наголошується, що ворог намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

У Південнобузькому операційному районі противник зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

"В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства", - наголосили у Генштабі.

В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці, на окремих напрямках вдається до дезертирства.

Нагадаємо, у Командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що збито вже десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі.

Серед іншого зазначається, що упродовж доби 7 березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів.

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