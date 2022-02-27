Бомби були скинуті за межі села Шабельня Гайсинського району.

Російські окупанти скинули на Вінничині дві авіабомби ФАБ-100.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В повідомленні сказано, що сьогодні о 19:50 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100.

"Їх так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району", - повідомляють рятувальники.

При цьому застерігають людей, щоб при виявленні підозрілих предметів у жодному разі їх не торкалися.

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