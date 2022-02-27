У Вінницькій області скинули російські авіабомби / фото ДСНС
Російські окупанти скинули на Вінничині дві авіабомби ФАБ-100.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В повідомленні сказано, що сьогодні о 19:50 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області вилучено та знищено дві російські авіабомби ФАБ-100.
"Їх так званий "русскій мір" скинув за межі села Шабельня Дашківської територіальної громади Гайсинського району", - повідомляють рятувальники.
При цьому застерігають людей, щоб при виявленні підозрілих предметів у жодному разі їх не торкалися.
фото ДСНС