Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За добу російські окупанти на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Читайте такожУ Зеленського пояснили необхідність продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО

"Від початку поточної доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем неподалік населених пунктів Водяне, Авдіївка та Лебединське. Також, ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю. Крім того, противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Старогнатівка.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів, не було", - додали в штабі.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк