Вже відомо про кілька випадків, коли в мережі з'являлися клони офіційних сторінок військових частин.

Російські окупанти почали масове створення фейкових сторінок українських військових частин. Наприклад, в мережі вже знайшли сторінку 93-ї ОМБР, 81-ї ОМБР і кількох інших. Повідомляється, що сторінки ворог веде українською.

Про це йдеться в Telegram-каналі Останній Блокпост.

Контент, що публікується (втрати українських підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.д.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом), йдеться у повідомленні.

Українців просять ретельно перевіряти джерела інформації, і блокувати ті канали, які здаються підозрілими.

Зазначимо, раніше у розпорядженні Збройних сил України опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

Нагадаємо, 2 березня у Миколаєві захопили в полон російських військових. Українські військові запитали, навіщо військовий РФ приїхав в нашу країну воювати. Той підтвердив, що їх зомбують пропагандою про "терористів" в Україні.