Про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено представників ОБСЄ.

Російсько-окупаційні війська в ранковий час використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Водяне на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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«Станом на 12-ту годину поточної доби, в ранковий час, російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено спостерігачів СММ ОБСЄ через представників української сторони СЦКК.

Ситуація на Донбасі

4 грудня внаслідок вогню ворожого снайпера у районі н.п.Луганське на Донбасі отримав поранення український військовий. Минулої доби на Донбасі окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

Поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета.

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Автор: Костянтин Гончаров