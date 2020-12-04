Російські окупанти знову порушили перемир&#039;я REUTERS

Російсько-окупаційні війська в ранковий час використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Водяне на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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«Станом на 12-ту годину поточної доби, в ранковий час, російсько-окупаційні війська використали заборонені артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що про застосування збройними формуваннями Російської Федерації заборонених зразків важкого озброєння було повідомлено спостерігачів СММ ОБСЄ через представників української сторони СЦКК.

Ситуація на Донбасі

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Автор: Костянтин Гончаров