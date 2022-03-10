Російські війська обстріляли Головного управління ДСНС України в Донецькій області, яке знаходиться в Маріуполі. Будівля частково зруйнована.
Про це повідомляє на ДСНС України.
"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України в Донецькій області... Прокляті визволителі в агонії розстрілюють в Маріуполі все - пологові будинки, лікарні, будинки мирних жителів, школи і дитячі садки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що будівля розташована на вулиці Митрополитська.
У ДСНС зазначили, що частина будівлі зруйнована. На місці працюють рятувальники, розбирають завали.
Як раніше повідомляв УНІАН, 9 березня російські окупанти завдали артилерійського удару по пологовому будинку у Маріуполі. На момент бомбардування там перебували вагітні жінки, діти і медперсонал.
Станом на 9 березня за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 жителів Маріуполь.
10 березня бомбардування російськими окупантами Маріуполя продовжилося. Снаряди потрапляють в житлові будинки і не тільки.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Маріуполь залишається повністю заблокований як для евакуації людей, так і для гуманітарного вантажу.