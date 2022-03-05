Сьогодні, 5 березня 2022 року, у селі Андріївка під Макаровим російські військові незаконно заарештували молодого юнака.

Як повідомили у Міносвіти України, Глазунов Андрій, 27-річний ІТ-спеціаліст, який не має жодного відношення до військової діяльності. Він – син декана інформаційних технологій Національного університету біоресурсів і природокористування Глазунової Олени.

Під час незаконного та безсоромного обшуку будинків в селі російські окупанти захопили помешкання, у якому перебував Андрій. Вони забрали комп'ютер та телефон, а коли наткнулися на військову форму батька, незаконно заарештували молодого чоловіка. Наразі невідомо, куди забрали Андрія та де його переховують.

Керівництво закладу освіти вже звернулося до представництва ООН з проханням посприяти визволенню із полону юнака.

"Син за батька не відповідає", якщо звичайно ці слова про щось говорять російським окупантам!

Варвари, орки, нелюди ігнорують всі писані та неписані правила ведення військових дій. Мати полоненого залишається наразі у бомбосховищі та зі сльозами на очах вірить у повернення сина.

Ворог не просто руйнує Україну, а знищує українців. І робить це найбруднішим та найцинічнішим способом: наступає на тих, хто без зброї, – дітей та жінок.