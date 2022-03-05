Голова Київської ОДА повідомив, що у Бородянці російська окупаційна армія захопила у полон людей, що знаходилися у психоневрологічному диспансері.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що у Бородянці окупанти захопили психоневрологічний диспансер. Наразі влада не знає як евакуювати полонених пацієнтів.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"У місті Бородянка у нас захопили психоневрологічний диспансер, у якому знаходяться 670 людей. Ми на сьогодні не розуміємо, яким чином евакуювати цих людей, яким чином їм допомогти. Ми знаємо, що в них є їжа, ми розуміємо, що в них закінчуються запаси води. І на жаль, у них закінчуються медикаменти. Ці люди з певними особливостями, тому їм потрібна допомога постійна, вони мають знаходитись під медичним доглядом. Багато з них люди, які не підійматися багато вже років. Ситуація дуже складна", - зазначив він.

За словами голови Київської обласної державної адміністрації, сьогодні цілий день триває бій за Ірпінь. Звідти вдалося евакуювати групу людей.

"Найскладніша ділянка у нас - це дійсно Варшавська траса, Житомирська траса - це Київ, Буча, Гостомель, Ворзель. Йдуть запеклі бої. Сьогодні цілий день ідуть бої за Ірпінь. Ви дійсно з самого початку правильно сказали, що були підірвані колії залізничні. І хочу відзначити, що мер міста Ірпінь взяв людей і повів їх просто вивів на трасу, де вже зі свого боку під'єднатися всі служби, волонтери. І автобусами люди доставлялися або до Академмістечка, або до залізничного вокзалу", - сказав він.

Також Кулеба зазначив, що для людей, які опинилися у зоні бойових дій та потребують допомоги, працює кол-центр.

"Дзвінків велика кількість. Ми кожну людину, яка додзвонилася і сказала, де вона знаходиться і чим їй треба допомогти, ми кожну людину ведемо окремо. І обов'язково кожному допоможемо", - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, кілька днів російські окупанти вели обстріли по житлових будинках у населеному пункті Бородянка. 3 березня рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали з міста понад двісті жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: