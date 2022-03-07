Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії.

Російські військові завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія" в Миколаївській області. Попередньо ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури у Facebook

"Тільки завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарської компанії "QTerminals Olvia", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що з 24 лютого Росія вчинила ряд агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, в тому числі іноземних торгових суден.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти завдали ракетного удару по судну під прапором Бангладешу в порту "Ольвія". В результаті атаки загинув член екіпажу.

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