Голова ОДА заявляє, що не припинив виконувати свої обов'язки.

Російські окупанти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута у Facebook.

Він заявляє, що не припинив виконувати свої обов'язки.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Проте ми не полишили своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав Лагута.

Він закликав не вірити фейкам та не панікувати.

"Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу", - наголосив голова Херсонської ОДА.

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