Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

Окупаційні війська Російської Федерації знизили темпи наступу і продовжують нести втрати як у техніці, так і у живій силі в Україні.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 ранку.

"Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України", - йдеться у повідомленні.

Так, під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони.

"В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів", - наголошується у повідомленні.

Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

"Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу", - сказано у повідомленні.

При цьому станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", - наголошується у повідомленні.

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону.