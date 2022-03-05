Представники російської еліти панічно відправляють чартерні рейси у Дубай.

З моменту оголошення Росією війни Україні представники російської еліти почали вивозити майно, серед якого коштовні картини, до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це пише УП з посиланням на джерела в розвідці.

Протягом війни в Україні до Дубаю вже здійснили рейси олігархи з найближчого оточення президента країни-агресора.

28 лютого із Ніцци до Дубаю прилетів літак Bombardier Global 5000, яким користуються брати Ротенберги.

26 лютого переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва.

Літак Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner двічі літав до Дубаю. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів до Дубаю.

24 лютого до Дубаю також прилетів борт Bombardier Global 7500, яким користується олігарх Сергій Чемезов. Літак вилетів з Москви, зробив стикування у Тель-Авіві та вилетів у Емірати. 3 березня борт повернувся до Москви.

Цієї ночі в ОАЕ вилетів літак міністерства оборони РФ.

Крім того, 4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 і вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.

Як повідомляв УНІАН, в Італії арештували нерухомість російського нафтового магната Алішера Усманова та кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: