Війна в Україні триває вже вісім днів.

Президент Російської Федерації Володимир Путін планував захопити всю Україну за 1-2 дні, але його план провалився. Українські військові героїчно дають відсіч російським солдатам, захищаючи нашу державу.

При цьому стрілянина триває. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що російські "освободітєлі" стріляють по мирних жителях Харкова.

"Станом на 18: 00 в мікрорайоні Північна Салтівка м. Харків до пошуку, порятунку людей і гасіння загорянь залучено 140 осіб і 48 одиниць техніки ДСНС", - йдеться в заяві.

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