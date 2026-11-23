Під час нещодавньої комбінованої атаки по Україні підводні човни Чорноморського флоту Росії вперше за пів року вийшли із бухти Новоросійська, де зараз базуються, щоб завдати удару "Калібрами" – субмарини можуть запускати ракети тільки з підводного положення.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що надводні кораблі противник застосовує для запуску "Калібрів" щомісяця прямо з гавані, а субмарини вперше вийшли за тривалий час у море.
"Вони (росіяни - УНІАН) застосовували їх кожного місяця. Питання у тому, що вони вперше за пів року вийшли в море. Але вийшли вони, знов-таки, лише підводні човни, які давно вже повернулися (до гавані - УНІАН). Тому що підводні човни вони застосовувати з гавані не можуть", - сказав Плетенчук.
Як пояснив військовий, для запуску ракет субмаринам потрібно зануритися - пуски здійснюються з підводного положення.
"Привели до бою, мабуть, все, що могло більш-менш якось відпрацювати", - підкреслив речник.
За його словами, надводні ракетоносії Чорноморського флоту РФ застосовувались противником й раніше – до трьох разів щомісяця протягом останнього пів року. Водночас він зауважив, що ЧФ Росії через дії Сил оборони фактично замкнений в акваторії Чорного моря.
"Чорноморський флот фактично замкнений в цій акваторії", - акцентував Плетенчук.
Чорноморський флот РФ - що відомо
Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомляв, що РФ не виводить у Чорне море ракетоносії Чорноморського флоту через побоювання атак з боку ЗСУ. Днями Росія вперше майже за 6 місяців вивела у Чорне море ракетоносії, зокрема, субмарини.
Загалом в той день російські кораблі випустили по Україні понад 20 ракет морського базування типу "Калібр". За словами Плетенчука, підводні човни були застосовані поза межею бухти Новоросійська, надводні – прямо з гавані.