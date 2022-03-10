Також не вдається доставити туди гуманітарну допомогу.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що з Волновахи і Маріуполя у Донецькій області вкотре не вдалося здійснити евакуацію населення.

Про це Верещук повідомила під час відеозвернення, оприлюдненого Офісом президента у соціальній мережі Facebook.

"На жаль, я мушу сказати те, що не вдалось. Напрямок Волноваха - Покровськ. З 5 березня включно ми намагаємось відкрити цей гуманітарний коридор, і нам не вдається", - заявила Верещук.

При цьому вона сказала, що керівник Військово-цивільної адміністрації Донеччини Павло Кириленко власними силами "робить майже неможливе, допомагає людям всупереч забороні, безвідповідальності тих, хто мав би брати на себе відповідальність".

"Найбільший наш біль, про який я не можу мовчати, - я буду говорити щохвилини, щогодини я буду звертатись до всього світу: допоможіть Маріуполю, там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні знову, вкотре, відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом ось уже який день поспіль", - наголосила Верещук.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 березня російські окупанти завдали артилерійського удару по пологовому будинку у Маріуполі. На момент бомбардування там перебували вагітні жінки, діти і медперсонал.

Станом на 9 березня за період блокадного геноциду Російської Федерації вже загинуло 1300 жителів Маріуполь.

10 березня бомбардування російськими окупантами Маріуполя продовжилося. Снаряди потрапляють в житлові будинки і не тільки.

Попередні спроби евакуації з Маріуполя теж були невдалими.