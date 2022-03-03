Окупанти перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла, доставки продовольства.

Російські військові створюють гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко.

"Ці покидьки не знайшли іншого способу зламати нас. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Вони також пошкодили залізничне сполучення. Зруйнували мости, розтрощили потяги для того, щоб ми не мали можливості вивезти з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей. Вони перешкоджають постачанню продовольства, створюють нам блокаду, як в колишньому Ленінграді. Свідомо протягом семи діб вони руйнували критично важливу інфраструктуру життєзабезпечення міста. У нас знову немає світла, води та тепла. Військові путінської орди постійно обстрілюють місто і не дають вивезти поранених, жінок та дітей", - констатував він.

Міський голова зазначив, що влада робить все, щоб у найкоротший строк відновити критичну інфраструктуру міста.

"Працюємо з міжнародними інституціями для того, щоб створити "зелений коридор" для гуманітарної місії. Працюємо, щоб забезпечити режим тиші для відновлення електропостачання. Водночас Маріуполь залишається під обстрілами, страждають жінки, діти та літні люди. Нас знищують як націю. Це – геноцид українського народу. Ці лицеміри прийшли "рятувати" російськомовних громадян Маріуполя та регіону, а влаштували винищення українців – маріупольців російського, українського, грецького та іншого походження", - додав Бойченко.

Раніше сьогодні в Генштабі повідомили, що на Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

Захопити останній, аби вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей, не вдається.

Вас також можуть зацікавити новини: