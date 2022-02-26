Рух містом буде обмежено.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму відеозверненні заявив, що російських військ у Києві вже немає.

За його словами, ніч на 26 лютого була складною. Окупанти намагалися прорватися в місто з боку Гостомеля і Житомира, але українська армія тримає оборону. Там агресори знешкоджені.

"Зараз у столиці діють, на жаль, диверсійні групи. Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на шосту годину ранку 35 осіб, у тому числі двоє дітей. Я прошу всіх зберігати витримку і найбезпечніше - залишайтеся в укриттях. Ворог буде атакувати з повітря. Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона, добробати захищають наше місто. Буде складно, але ми повинні вистояти. З нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість", - заявив Кличко.

Також він додав, що в столиці буде обмежено рух, оскільки встановлюються блокпости.

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