На думку військового, Москві доведеться переглянути свою логістику, пов’язану з цим континентом.

Російський корвет "Меркурій", який Сили оборони підірвали в Лівії, імовірно не зможе повернутися у зворотному напрямку через значні пошкодження та велику відстань. Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Відповідаючи на питання, як можна оцінити ступінь ураження цього корабля, він сказав, якщо за знімками з супутника видно, що основна палуба під водою, імовірне, у "Меркурія" певні складнощі, наприклад, корабель може лежати на дні.

"Тому що причальний фронт – невеликі глибини безпосередньо біля берега, як правило. У будь-якому разі, якщо відбувається детонація на борту, це так само може казати й про серйозні пошкодження… Тому, найімовірніший за все, у строю ми цей корабель не побачимо. І не слід забувати, що, попри все відносно близький Чорноморський флот – близький та одночасно далекий через закриті турецькі протоки… - в який спосіб його повернути туди, звідки він прийшов, наразі уявити собі складно, тому що це дуже велика відстань – понад 7 тис. км", - сказав Плетенчук.

Відео дня

Тому, додав він, корабель, скоріш за все, залишиться там, де стався вибух.

За словами речника, через проблеми з "Меркурієм" росіяни тепер будуть вимушені по іншому планувати свої логістичні маршрути, хоча, це не означає, що вказаний корабель був єдиний – він був зручний.

Звісно, для "російських інтервентів" дуже важливо й надалі підтримувати свої сили в Африці – континенті, де вони мають величезні геополітичні та економічні інтереси, додав військовий.

"В принципі, він ("Меркурій" - УНІАН) опинився там через інші причини – не стільки для ведення бойових дій, скільки для забезпечення охорони суден забезпечення, які працювали в інтересах Міністерства оборони РФ", - сказав представник ВМС.

Військовий нагадав, що одне з суден, охорону якого забезпечував "Меркурій", спіткала аналогічна доля – воно зазнало пошкоджень.

В Лівії затоплено російський корвет "Меркурій"

Як писав УНІАН, поблизу узбережжя Лівії Сили оборони затопили російський корвет "Меркурій". За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, таким бойовим кораблям навіть не треба перевозити якусь додаткову зброю, щоб так "феєрично здетонувати", адже у них на борту вистачає власного боєзапасу. Він сказав, що РФ має великий інтерес в Африці, де досі діє ПВК "Вагнер", якою зараз керує син засновника цієї приватної компанії Євгена Пригожина.